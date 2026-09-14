Директор «Метростроя» пообещал Екатеринбургу вторую, третью и кольцевую линии

Новые линии метро в Екатеринбурге обязательно появятся, хотя, возможно, не так быстро, как хотелось бы горожанам. Об этом заявил «Вечернему Екатеринбургу» директор ООО «Метрострой – подземные технологии строительства» Юрий Дозорец.

«На сегодняшний день, кроме как пользоваться тем что есть, иного варианта нет. Но метро все равно будет строиться – рано или поздно, но будет. Появятся и вторая, и третья линии, и кольцевая. Наш город без этого не обойдется. Да, можно и нужно оптимизировать наземный общественный транспорт. Однако Екатеринбург очень компактный, проезжая часть обладает ограниченной пропускной способностью. Поэтому надо уходить под землю, где тепло, нет дождей, снега и пробок, где четкое расписание, и человек знает: через несколько минут придет состав. На мой взгляд, это единственный выход», – подчеркнул Дозорец.

Директор ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» Андрей Панаиотиди рассказал, что Управление капитального строительства администрации Екатеринбурга заключило договор на технико-экономическое обоснование (ТЭО), которое предусматривает приоритеты при строительстве метро, в том числе – с точки зрения пассажиропотока. «С учетом ТЭО можно в следующем году выходить на проектирование конкретных направлений следующих веток. Так что город этим занимается, а средства выделены из регионального бюджета», – уточнил он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube