Новый храм освятили на Урале

В Свердловской области сегодня рано утром освятили новый храм в честь Августовской иконы пресвятой Богородицы в Алапаевске. Он стал частью возрожденного ранее храмового комплекса во имя Александра Невского. Богослужение возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Августовская икона Божьей Матери – один из самых почитаемых военными образ. По христианскому поверью, он явился русским солдатам и казакам во время Первой мировой войны вблизи города Августов в один из самых тяжелых моментов. Богородица указала воинам выход из окружения.

«Что с человеком происходит, когда он приходит в храм? Сколько раз мне рассказывают: «Я, когда захожу в храм, начинаю плакать. Начинаю вспоминать все плохое и жалеть об этом. И так хочется хорошего». И действительно, человек, находясь в храме, чувствует это удивительное освящение. Ума, мысли, сердце жизни. И вот в этом месте такое освящение будет происходить», – говорит владыка Евгений.

Архипастырь отметил, что Алапаевск знают практически все православные люди. Храм Александра Невского находится в самом центре города и был построен местными жителями при поддержке Фонда святой Екатерины. В этот день на праздничной литургии собрались около сотни прихожан и гостей, в том числе паломники Свято-Симеоновского крестного хода, спортсмены клуба «Архангел Михаил» и другие.

В будущем в нижнем храме Августовской иконы Божьей матери будут проводиться таинства крещения. Специально для этого здесь сделан баптистерий, украшенный мозаикой, в который будущие христиане могут погружаться в полный рост.

Екатеринбург, Елена Сычева

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