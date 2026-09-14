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Тагильчанка пыталась через суд убрать из семейного захоронения нелюбимую тетю

Необычный спор рассмотрел Дзержинский районный суд Нижнего Тагила: местная жительница потребовала переместить из семейного захоронения прах жены своего дяди.

Как сообщили в пресс-службе суда, женщина заявила, что дядя без ее разрешения захоронил прах умершей супруги на семейном участке кладбища, где ранее были похоронены дедушка, бабушка и отец истицы. Заявительница потребовала эксгумировать останки и демонтировать памятник с упоминанием неугодной бывшей родственницы. Дядя в ответ возразил, что его мать еще при жизни дала согласие на подзахоронение его супруги в будущем на том же участке.

Суд учел положения Федерального закона «О погребении и похоронном деле», согласно которым согласие родственников ранее захороненных лиц на подзахоронение не требуется. Перенос останков или праха допускается только в предусмотренных законом случаях. Правовых оснований для эксгумации суд не установил.

Суд подчеркнул, что перезахоронение праха не отвечает принципу достойного отношения к умершим. Поскольку истица не является собственником или законным владельцем земельного участка, оснований для удовлетворения требований об эксгумации и демонтаже памятника не имелось.

В удовлетворении исковых требований отказано.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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