ЕТК завершает подготовку к отопительному сезону

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) завершают перевод горячего водоснабжения с обратного трубопровода на подающий для организации зимней циркуляции. Всем управляющим компаниям направляют соответствующие уведомления.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, чтобы обеспечить подачу горячей воды жителям домов, управляющим компаниям и ТСЖ необходимо отрегулировать работу оборудования и провести переключение внутридомовых сетей, это необходимо сделать до начала отопительного сезона.

Узнать информацию о подаче горячей воды по конкретному адресу можно с помощью Тепловой справочной службы на портале или по телефону: 8 (343) 312-46-71. Также информацию можно получить в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам: 304-12-05 и 304-12-08.

Если специалисты ЕТК подтвердили подачу горячей воды по конкретному адресу, но в квартире ее нет, нужно обратиться в свою управляющую компанию, контакты указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг.

Напомним, отопительный сезон 2026-2027 стартует в уральской столице 15 сентября. Соответствующее постановление ранее подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Традиционно в первую очередь тепло начнет поступать в социальные учреждения, затем – в многоквартирные дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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