Теплая осень и ледяной декабрь. Гидрометцентр рассказал, каким будет остаток года

В Гидрометцентре России опубликовали сезонный прогноз на осень и первый месяц зимы – там проанализировали, какой будет погода в октябре, ноябре и декабре на территории страны.

Так, в октябре на большей части Урала ожидается умеренное тепло, колебания от нормы этого месяца будут небольшими. Для Екатеринбурга она составляет 3,6 градуса. Отклонения в сторону более холодной температуры воздуха ожидаются в двух регионах Урала – Челябинской и Курганской областях.

В ноябре в УрФО, по прогнозу Гидрометцентра России, не ожидается никаких аномалий, по всем регионам температура воздуха будет примерно в рамках нормы. Для Екатеринбурга месячный показатель составляет -5,4 °C.

Последний месяц года ожидается на Урале холоднее обычного. Морозный фронт распространится по всем регионам УрФО и соседним областям. Для Екатеринбурга норма декабря – -10,7°.

Данные об осадках в последние три месяца года Гидрометцентр пока не публикует.

Екатеринбург, Елена Сычева