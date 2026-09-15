За год число ДТП в Свердловской области выросло почти на 2 тысячи

С начала 2026 года в Свердловской области зарегистрировано 32 402 ДТП, что почти на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщает пресс-служба облГАИ.

Ровно половина аварий, 16 692, произошли в Екатеринбурге. Это почти на тысячу больше, чем годом ранее. На втором месте находится Нижний Тагил – 2002 ДТП, на третьем – Первоуральск (1386 ДТП).

При этом в ГАИ отмечают, что число пострадавших по сравнению с прошлым годом снизилось. С начала года в дорожных авариях погибли 195 человек, в том числе 10 детей, а в прошлом году – 231 человек, 11 детей. Травмы получили 1967 человек, в том числе 361 ребенок в возрасте до 18 лет, что на 205 человек меньше, чем годом ранее.

Чаще всего ДТП случаются с 12:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00. Самыми аварийными днями недели являются среда и пятница.

Чаще всего аварии случаются при выборе скорости, не соответствующей конкретным условиям движения – это 19 496 всех ДТП, в которых погибли 96 человек и 700 получили травмы, в том числе 138 несовершеннолетних.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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