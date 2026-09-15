В областной больнице появились три новых цифровых аппарата – чем они будут полезны для пациентов и врачей

Цифровой парк областной клинической больницы № 1 расширился еще на три единицы. На субсидию Минздрава в 100 млн были приобретены 128-срезовый компьютерный томограф, цифровой маммограф, а также цифровой палатный рентген-аппарат.

«Одна из крупнейших клиник региона прирастает новыми медицинскими технологиями. В прошлом году по поручению главы региона Дениса Паслера мы здесь ввели в эксплуатацию два очень важных диагностических комплекса, включая МРТ. Также было принято решение о приобретении дополнительного «тяжелого» оборудования, в том числе необходимого пациенткам медучреждения цифрового маммографа», – рассказала заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Новый 128-срезовый аппарат КТ заменит старый 16-срезовый, проработавший в больнице около 20 лет. Современные технологии позволяют теперь проводить более глубокие и детальные исследования сердца и сосудов. При существенно более низкой лучевой нагрузке на пациента врач может получать качественные и четкие КТ-изображения.

На пятом этаже консультативно-диагностической поликлиники СОКБ № 1 взамен старого аналогового аппарата 2006 года выпуска был установлен современный цифровой маммограф отечественного производства. С его помощью врач может сразу же получать изображение с высоким разрешением, а также оперативно его увеличить, обработать, измерить и детально проанализировать – все это существенно ускорит процесс диагностики, увеличит пропускную способность кабинета маммографии и количество исследований.

Третий аппарат – российский цифровой палатный рентген – будет использоваться преимущественно в отделении анестезиологии и реанимации областной больницы. Два аналогичных комплекса были закуплены в прошлом году. Оборудование позволяет выполнять весь необходимый спектр исследований пациентов, в том числе с большой массой тела, буквально за считанные секунды получать изображения с высоким уровнем детализации при минимальной лучевой нагрузке на пациента. Снимки загружаются во внутрибольничную сеть, что особенно важно при лечении тяжелобольных, которые поступают в реанимацию со всего региона.

«Если говорить о «тяжелом» диагностическом медоборудовании, то теперь мы полностью перешли на цифру», – отметила заведующая отделением лучевой диагностики СОКБ № 1 Татьяна Башкирцева.

Екатеринбург, Елена Васильева

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