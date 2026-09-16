Молодой уралец угнал машину у ветерана СВО, а потом явился с матерью в полицию давать показания и извиняться

В Каменске-Уральском полиция задержала и поместила под стражу местного ранее судимого жителя 2005 года рождения. 21-летний молодой человек подозревается в угоне легкового автомобиля у ветерана СВО.

Как сообщили «Новому Дню» начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых, угонщик, поняв, что полиция оперативно вышла на его след, добровольно явился в территориальный ОВД для дачи показаний. Причем, на допрос он пришел с матерью.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 166 УК РФ – неправомерное завладение транспортным средством. Наказание по данной статье предусматривает до семи лет лишения свободы. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ и помещён в изолятор временного содержания.

Коме того, задержанный изъявил желание принести извинения потерпевшему и возместить причинённый материальный ущерб. Оперуполномоченные и следователи полиции продолжают разбирательство и устанавливают других участников конфликта.

Каменск-Уральский, Елена Васильева

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