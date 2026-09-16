В Кушвинском районе фура повисла на мосту через Туру (ФОТО)

Вечером 15 сентября в кушвинском районе случилось ДТП на мосту через реку Туру.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, в 20:45 на 202-м километре автодороги Екатеринбург – Серов на участке, где велись ремонтные работы, водитель МАЗа не справился с управлением, разметал строительные блоки и врезался в ограждение. В результате фура практически повисла на мосту.

Водитель сначала за медицинской помощью не обращался, однако 16 сентября все-таки приехал в больницу Серова, где ему была диагностирована травма головы.

В отношении водителя составили административный материал по статье 12.33 КоАП РФ за повреждение дорожных сооружений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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