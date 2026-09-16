Убил и скормил собаке. Жуткое убийство расследуют на Урале

В Каменске-Уральском правоохранители расследуют страшное убийство – мужчина зарубил соперника топором, а после скормил собаке. Об этом сообщает «Время Пресс».

По данным издания, два работника местной автомойки пришли в гости к своему знакомому, которому в какой-то момент показалось, что один из мужчин делает знаки внимания его супруге. Хозяин дома, заревновав, вывел гостя во двор, где убил его.

«По одной из версий, мужчина спрятал тело в сарай и закрыл его там вместе с собакой породы алабай на несколько дней, – сообщает издание. – Убийца якобы предварительно расчленил тело топором, оно было частично съедено собакой».

Со слов жителей поселка, нападавшему 27 лет, у него трое детей от месяца до трех лет. Погибшему, предположительно, было 24 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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