Идет инвентаризация – имущество Екатеринбургэнерго все еще не распродали

Имущество обанкротившегося МУП «Екатеринбургэнерго», в отношении которого ввели процедуру конкурсного производства весной этого года после иска кредиторов на общую сумму почти 1,2 млрд рублей, все еще не распродали. «Пока идет инвентаризация», – уточнили в департаменте управления муниципальным имуществом администрации города.

Там пояснили, что конкурсное производство по решению суда было продлено – с 4 сентября 2026 года до 4 марта 2027 года. «Выбран совет кредиторов, председателем стал основной кредитор – «Уралсевергаз», – отметили в ДУМИ.

Напомним, сумма долга МУПа перед газовиками составила порядка 850 млн рублей, был подан иск о банкротстве в Арбитражный суд Свердловской области. Позднее к нему присоединились ЕТК, «Энергосбыт Плюс», областное минэкономики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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