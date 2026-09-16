Полпред президента рассказал о дипфейках с его лицом

Полномочный представитель президента РФ на Урале Артем Жога рассказал, что его изображение часто используют для создания дипфейков. «Некоторые были прямо искусно сделанные, четко подгадали в речь, губы открываются, прямо досконально даже если присматриваться – ну как замечательно сделаны. Есть такие, что не попадают в жестикуляцию, в интонацию, не тот формат», – отметил полпред в ходе сессии «Правда в эпоху вирусного контента» на Международном фестивале молодежи.

Полпред посоветовал всегда перепроверять информацию с его участием у его пресс-службы и в его официальных каналах в «Максе» и «Телеграме». «Там все вещи, которые я говорю публично, публикуются», – подчеркнул он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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