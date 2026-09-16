Сегодня ночью и завтра на Урале пройдут очень сильные дожди

Сегодня ночью и завтра, 17 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные, а местами – очень сильные дожди, предупреждает ГУ МЧС.

По данным гидрометцентра, в отдельных районах области ночью пройдет гроза, ночью и утром ожидается туман. Ветер ночью юго-восточный, днем западный, 4-9 м/с, порывы до 14 м/с, местами дожди. Температура ночью +7…+12°, днем +13…+18°.

В пятницу, 18 сентября, ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура ночью +4…+9°, днем +13…+18°.

В субботу, 19 сентября, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северо-западный, 4-9 м/с. Температура ночью +4…+9°, днем +16…+21°. В Екатеринбурге без существенных осадков, ночью +8°, днем +18°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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