Надо прилично себя вести и помнить о дипломатии – Захарова ответила на желание Токио посещать Курилы

Японии, претендующей на возобновление безвиза для поездок на Курилы, необходимо вести себя прилично и помнить о дипломатии. Об этом на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявила пресс-секретарь МИДа России Мария Захарова.

Напомним, что безвизовый режим между южными Курилами и Японией был организован в 1992 году на основании межправительственной договоренности для улучшения взаимопонимания народов двух стран, решения вопроса о заключении мирного договора. Поездки осуществлялись по национальному паспорту со специальным вкладышем, без виз. Впервые чартерный рейс из Японии на Курилы состоялся в сентябре 2017 года, до этого безвизовые делегации доставлялись только морскими судами. В рамках безвизовых обменов проходили и посещения могил предков бывших жителей островов, напоминает РИА «Новости».

В мааре 2022 года после присоединения Японии к антироссийским санкциям работа по мирному договору, безвизовый режим на посещение Курил и т.д. были Москвой остановлены.

«Просто надо прилично себя вести, помнить о том, что существует дипломатия, и перестать создавать дополнительные проблемы ко всем, которые уже созданы ими в двусторонних отношениях», – сказала Захарова, комментируя стремление японской стороны к возобновлению безвизовых поездок японцев на Курилы (цитата по РИА «Новости»).

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube