В Свердловской области отопление дали в 5% жилых домов

В Свердловской области начинается отопительный сезон. В первую очередь тепло подают в социальные объекты и жилые дома в северных районах региона.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, тепло уже начинает поступать в 52 муниципальных образования. На данный момент запущено порядка 25% котельных, отопление подано в 5% жилищного фонда и 875 социальных объектов. Сформирован запас топлива, подготовлены 976 аварийных бригад и 1483 единицы техники.

«Регион готов к отопительному сезону. Задача для муниципалитетов и всех ответственных служб – обеспечить его стабильное прохождение», – подчеркнул губернатор.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube