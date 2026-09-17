Под Нижним Тагилом пьяный водитель автобуса попал в ДТП

Автобус с двенадцатью пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.
По предварительным данным, 11 сентября пассажирский автобус стоял на перекрестке, уступая дорогу. Водитель грузовика из-за крутого поворота поздно увидел транспорт впереди и не успел затормозить. Машины столкнулись, и оба транспортных средства опрокинулись.
За рулем пассажирского автобуса находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники ДПС выявили, что водитель был пьян. Проверка показала 0,735 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Однако в организации-перевозчике пояснили, что на предрейсовом осмотре утром мужчина был трезв, поэтому его допустили к работе, заявили в Госавтоинспекции по Свердловской области.
Водитель грузовика имеет стаж вождения 34 года. Привлекался за нарушения ПДД 3 раза.
Для выяснения всех обстоятельств проводится проверка.
Нижний Тагил, Арина Кокорина
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