Под Нижним Тагилом пьяный водитель автобуса попал в ДТП

Автобус с двенадцатью пассажирами столкнулся с грузовиком на трассе Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск.

По предварительным данным, 11 сентября пассажирский автобус стоял на перекрестке, уступая дорогу. Водитель грузовика из-за крутого поворота поздно увидел транспорт впереди и не успел затормозить. Машины столкнулись, и оба транспортных средства опрокинулись.

За рулем пассажирского автобуса находился мужчина 1978 года рождения. Сотрудники ДПС выявили, что водитель был пьян. Проверка показала 0,735 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Однако в организации-перевозчике пояснили, что на предрейсовом осмотре утром мужчина был трезв, поэтому его допустили к работе, заявили в Госавтоинспекции по Свердловской области.

Водитель грузовика имеет стаж вождения 34 года. Привлекался за нарушения ПДД 3 раза.

Для выяснения всех обстоятельств проводится проверка.

Нижний Тагил, Арина Кокорина

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