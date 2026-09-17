Фацелия, рожь и рапс: как восстановить почву после вегетационного сезона

В Свердловской области наступило время для посева сидератов. Эти «витамины» нужны земле после долгой летней работы: за сезон почва истощается и нуждается в восстановлении. Более того, сидераты образуют плотную зеленую массу и не дают прорасти сорнякам. Подробностями в разговоре с «Новым Днем» поделилась председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

«Сидераты – простой и достаточно эффективный способ улучшить структуру и плодородие почвы. Они своей корневой системой разрыхляют почву, обогащают ее полезными веществами, такими как азот, фосфор, калий. Они оздоравливают почву, выделяя фитонциды и эфирные масла. Эти масла подавляют развитие различных грибков, бактерий и отпугивают вредителей», – отметила она.

По словам специалиста, выбор сидератов зависит от задач, которые нужно решить на участке. Один из самых универсальных – фацелия. Она привлекает насекомых-опылителей, поэтому ее часто сеют летом для повышения урожайности. Горчица хорошо помогает в борьбе с проволочником, нематодой, паршой и фузариозом. Гречиха и овес нормализуют кислотно-щелочной баланс почвы, делая ее более нейтральной, при этом горчицу, редьку и рапс не рекомендуется сеять на кислых почвах.

Сидераты прорастают за 3-7 дней, но это зависит от погодных условий. Один из самых надежных видов для осеннего и подзимнего посева – рожь. Она выдерживает даже морозы, ее корневая система хорошо улучшает почву, а зеленая масса быстро нарастает и защищает грядки от сорняков. Хорош для осеннего посева и рапс: он прорастает очень быстро. Эти сидераты можно сеять в конце сентября – начале октября.

Собеседница «Нового Дня» обратила внимание, что главное правило при посеве сидератов – севооборот. Нельзя сеять сидерат из того же семейства, что и культура, которая росла или будет расти на этом месте. «Горчицу, рапс и редьку нельзя сеять перед капустой, редисом или репой – у них общие болезни и вредители, такие как кила и крестоцветная блошка. Фацелия (из семейства водолистниковые) в отличие от остальных универсальна: у нее нет общих врагов с овощными культурами», – пояснила она.

По словам Локтионовой, чтобы сидераты приносили пользу, нельзя допускать их перерастания и образования семян. Если сидерат перерастет, стебли огрубеют, будут плохо перегнивать и сами могут стать источником болезней для последующих посадок. Скашивать зеленую массу нужно до цветения, когда высота достигнет 15-20 сантиметров.

Ранее «Новый День» писал, что еще можно сделать в саду осенью. Под перекопку стоит внести суперфосфат – трудно растворимое удобрение, необходимое растениям для синтеза питательных веществ. В октябре нужно еще раз прополоть грядки, чтобы удалить сорняки, которые успели вырасти. Если этого не сделать, весной их корни тронутся в рост с новой силой. Под зиму можно посадить чеснок, некоторые сорта лука, а также посеять морковь и петрушку. Подзимний посев позволяет получить урожай на пару недель раньше. «Семена моркови и петрушки, к примеру, покрыты слоем эфирных масел, которые выделяет само растение. Именно поэтому они долго всходят: масло медленно растворяется в холодной почве. А при подзимнем посеве, когда весной солнце начинает пригревать, семечко быстро просыпается, и всходы появляются на пару недель раньше», – пояснила садовод Ольга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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