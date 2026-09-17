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Сергей Кириенко рассказал, как гости фестиваля молодежи меняют облик России в мире

Участники Международного фестиваля молодежи, который завершился 16 сентября в Екатеринбурге, с помощью своих публикаций в соцсетях существенно повлияли на формирование позитивного образа России в мире.

Как сообщили в ДИПе, об этом заявил на пресс-конференции первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. «Это большая, серьезная работа, и в этой работе у нас с каждым днем больше проводников. Когда о России рассказывают молодые россияне, это хорошо, но когда о России рассказывают их сверстники из других стран, то это меняет отношение к стране их друзей и подписчиков. Здесь очень большое количество лидеров мнения, блогеров с миллионным количеством подписчиков. Это, конечно, работает, абсолютно точно. Не всех на Западе радует проведение этого фестиваля, и нам было понятно, что где-то будут пытаться атаковать, было интересно, за что попробуют зацепиться? И если все, что смогли высказать западные СМИ – это серия публикаций о том, что фестиваль сделан для того, чтобы вербовать шахидов из приехавшей молодежи, то, на мой взгляд, это хороший комплимент, так как больше ничего придумать они не могут», – сказал Сергей Кириенко.

Как уже сообщал «Новый День», Международный фестиваль молодежи, на который съехались более 10 тысяч молодых людей из 191 страны, торжественно открылся вечером в воскресенье, 13 сентября.
К участникам обратился по видеосвязи президент России Владимир Путин. «В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях. Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живем по-соседски, то хотим, чтобы все было по справедливости и с уважением друг к другу», – подчеркнул глава государства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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