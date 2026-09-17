В школах Свердловской области открылись новые агротехклассы

В школах Среднего Урала продолжают открываться высокотехнологичные профильные классы, которые помогают детям в выборе профессии. В наступившем учебном году новое оборудование будут использовать более 200 старшеклассников из сел Шабровский, Большой Исток, Байкалово и Новопышминское.

«Только в этом году в свердловских школах появилось еще 14 агротехклассов. На оборудование образовательных пространств для них было направлено 15,2 миллиона рублей. Губернатор Денис Паслер подчеркнул, что именно в школе ребята определяют свой дальнейший профессиональный путь, и мы прилагаем все усилия, чтобы они, получив профильное образование после агротехклассов, возвращались на предприятия на малую родину, в свои города», – цитирует министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анну Кузнецову департамент информационной политики Свердловской области.

В школе № 10 села Новопышминского старшеклассники будут учиться по программе «Эффективное животноводство и современные корма». В классе-лаборатории установлена интерактивная доска, а также цифровой микроскоп с камерой, лабораторная мельница, люминоскоп, шлем виртуальной реальности и другая современная техника.

В поселке Большой Исток ребят будут обучать по специализации «Агроинженерия».

Ученики агротехнологических классов школы № 137 смогут выбрать помимо «Агроинженерии» второе направление – «Птицеводство будущего: технология и управление».

По специализациям «Агроинженерия» и «Растениеводство» будут заниматься ученики Байкаловской школы.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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