Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, привлекательных для туристов

Свердловская область заняла восьмое место в России по туристическому потоку за летний сезон. Согласно данным бронирований в гостиницах, регион посетили порядка 1 миллиона человек. С учетом всех туристов, которые размещались не в гостиницах или провели на Среднем Урале меньше суток, общий турпоток составил 2,5 миллиона человек. Об этом рассказала на пресс-конференции и.о. директора департамента по развитию туризма Свердловской области Татьяна Белик.

По ее словам, чаще всего Свердловскую область посещают туристы из Москвы и Московской области, а также жители регионов Большого Урала. Зарубежные гости приезжают в основном из Казахстана, Китая и Индии. Летом в Свердловской области традиционно популярен природный туризм – сплавы по рекам, горные походы и трекинги. Насыщенная событийная программа тоже привлекает туристов, в этом году многие ехали специально на «Уральскую ночь музыки», фестивали «Движение» и «Красная строка», на Ирбитскую ярмарку. Погодные условия и топливный кризис тоже внесли коррективы. Как отметила Татьяна Белик, в июле и августе были отмены бронирований в городах Свердловской области, люди отказывались от дальних поездок в условиях нехватки бензина. «Туристический спрос всегда реагирует на внешние условия. Он может быстро упасть, но так же быстро и восстановиться», – отметила руководитель департамента.

По данным президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского, средняя стоимость гостиничного номера в Свердловской области составила 8465 рублей (+ 7,98% к прошлому году). Это меньше, чем по России, где средняя стоимость размещения превышает 10 тысяч рублей. При этом впервые за много лет цена бронирования в российских гостиницах снизилась – на 0,5%.

Илья Уманский отметил, что цены на гостиницы в Екатеринбурге выросли на 1%, а в городах области – сразу на 8,9%. Он связывает это с тем, что жители Екатеринбурга стали активно путешествовать по родному краю.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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