Скончался олимпийский чемпион по биатлону, депутат Госдумы Сергей Чепиков

В возрасте 59 лет скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы Сергей Чепиков. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Сергей Чепиков родился в 1967 году в Хабаровском крае, с 13 лет тренировался в Свердловской области. В 1988 году в Калгари и в 1994 году в Лиллехаммере завоевал золотые олимпийские медали.

После ухода из профессионального спорта занялся политикой. В 2016 и 2021 году был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия». В предварительном голосовании 2026 года не участвовал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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