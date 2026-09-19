На Урале стартовал второй день голосования – кого выбираем и как проголосовать

В Свердловской области в 08:00 открылись избирательные участки – начался второй день голосования. Напомним, что с 18 по 20 сентября в регион одновременно проходят:

– выборы депутатов Государственной Думы РФ;

– выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской области;

– выборы депутатов представительных органов 35 муниципальных образований.

На выборах депутатов Государственной Думы зарегистрировано 44 кандидата по 7 одномандатным избирательным округам.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому округу участвуют пять политических партий.

По единому округу выдвинуто 379 кандидатов, еще 139 кандидатов участвуют в выборах по одномандатным округам.

На выборах депутатов местных дум в 35 муниципальных образованиях участвуют 1458 кандидатов.

Жители Свердловской области подали более 330 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании.

Еще около 120 тысяч заявлений подано для голосования по механизму «Мобильный избиратель».

Этот механизм позволяет проголосовать не по месту регистрации, а на удобном избирательном участке в пределах предусмотренной для конкретных выборов территории.

В дни голосования в Свердловской области работают 2272 избирательных участка.

Отдельно организовано досрочное голосование для жителей труднодоступных и отдаленных территорий.

Оно проходит на 19 избирательных участках и охватывает 51 отдаленный населенный пункт, где транспортное сообщение затруднено либо отсутствует.

На 447 избирательных участках Екатеринбурга в дни голосования будут использоваться списки избирателей в электронном виде.

Вместо бумажных книг на столах членов участковых комиссий будут ноутбуки и устройства для считывания паспортов и электронной графической подписи.

При этом сам порядок голосования для избирателя не меняется: бюллетень остается бумажным. Таким образом, главное технологическое изменение касается не самого бюллетеня, а работы членов комиссии со списками избирателей.

Электронные списки используются для идентификации избирателя и оформления получения бюллетеня.

Голосование при этом проходит привычным способом – с выдачей бумажного бюллетеня.

По данным Свердловской избирательной комиссии, в первый день голосования на выборах депутатов Госдумы явка в Свердловской области составила 22,02% с учетом ДЭГ, на выборах в заксо – 22,98%.

Екатеринбург, Елена Васильева

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