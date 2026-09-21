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В Кольцово на стоянке задымился самолет

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Кольцово. Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, вечером 20 сентября на стоянке во время подготовки к полету произошло задымление в носовой части фюзеляжа борта Red Wings.

Задымление было оперативно ликвидировано аэродромными службами. Пассажиры и экипаж на борту воздушного судна в момент инцидента отсутствовали. Пострадавших нет.

В настоящее время проводится оценка состояния лайнера.

Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Екатеринбург, Елена Васильева

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