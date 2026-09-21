В больницах ждут вакцины от гриппа – пока привили только избранных

В больницах Екатеринбурга ожидают вакцину от гриппа. Пока массовых поставок для иммунизации населения не было. В конце августа в медучреждения региона пришла небольшая партия препаратов, однако их использовали для вакцинации медиков, которые работали на Международном фестивале молодежи – чтобы не допустить слишком раннего распространения гриппа в случае завоза из стран, где вирус уже курсирует.

При этом в коммерческих медучреждениях вакцины есть. В этом году на выбор четыре препарата: «Совигрипп», «Гриппол», «Ультрикс Квадри» и «Флю М». В среднем, вместе с осмотром врача вакцинация стоит около 1500-2000 рублей.

Отметим, что в прошлом году бесплатная вакцинация в бюджетных медучреждениях началась уже в первые дни сентября. Бесплатно прививают от гриппа при массовой иммунизации всех желающих. Задача медиков в этом году привить не менее 65% населения.

Екатеринбург, Елена Сычева