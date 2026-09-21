Суд вынес приговор двум подросткам за поджог локомотива

Два 16-летних парня признаны виновными в совершении теракта на станции Екатеринбург‑Сортировочный.

Два подростка подожгли локомотив в Екатеринбурге в декабре 2024-го. В интернете за выполнение этого задания им пообещали денежное вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 91 тысяче рублей. Сумма ущерба при этом превысила 1,2 миллиона рублей.

За совершение теракта суд приговорил молодых людей к 8 и 9 годам колонии общего режима.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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