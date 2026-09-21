В Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Город навыков» (ФОТО)

19 сентября в Екатеринбурге прошел семейный фестиваль «Город навыков». Организатор – Свердловская региональная общественная организация «Солнечные дети», мероприятие поддержали партнеры, в том числе Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс».

«Город навыков» предоставил возможность поучаствовать в тренингах для волонтеров, творческих мастер-классах для детей и практических инклюзивных активностях. Участников фестиваля ожидали увлекательные испытания: построить мост без гвоздей, соорудить скворечник, завязать узел, поработать с кинологом. Все достижения фиксировались в специальном «паспорте навыков», который выдавался после прохождения испытаний.

Отдельная станция – викторина от «Энергосбыта» с призами за верные ответы. Детям достались простые вопросы по безопасности: как действовать во время грозы, что делать при обнаружении оборванного провода. Ребята хором выкрикивали ответы, советовались с родителями, получали сувениры за правильные варианты, а если ошибались – им объясняли, в чем была неточность.

Для взрослых и подростков подготовили задания посложнее – об энергосбережении, повседневных привычках и мировых ресурсах. Многие, казалось бы, очевидные вещи на деле вызывали споры и удивляли собравшихся. Волонтеры «ЭнергосбыТ Плюс» отдельно затронули тему отказа от бумажных квитанций. Среди доводов в пользу такого решения – забота об экологии и безопасность. Если люди массово перейдут на электронные квитанции, потребность в бумаге снизится, а значит, меньше сырья пойдет в производство. В городском масштабе это означает десятки сохраненных деревьев каждый год.

«Мы уже не первый год участвуем в городских семейных событиях. И каждый раз убеждаемся: лучше всего знания усваиваются в игровой форме. Поэтому на площадке «Города навыков» мы не просто рассказывали, а вместе с детьми и взрослыми отвечали на вопросы викторины – про энергоэффективное поведение, про бережное отношение к природе. Самое простое действие, которое доступно каждой семье уже сегодня, – это отказаться от бумажных квитанций и подключить электронную. Она приходит на почту в начале каждого месяца, всегда под рукой в телефоне: не потеряется, не помнется и не промокнет. А главное – это реальный вклад в сохранение лесов», – пояснила руководитель пресс-службы Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Воробьева.

Фестиваль организован в рамках проекта «Щедрый Екатеринбург», а средства от благотворительных билетов направлены на оснащение учебной кухни «Центра мастерства и наставничества» для молодых людей с синдромом Дауна и другими ментальными особенностями.

Екатеринбург, Мария Батыршина