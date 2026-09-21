Стало очень красиво – ЕВРАЗ подвел итоги конкурса по декоративному озеленению Качканара

В Качканаре подвели итоги ежегодного конкурса «Лучшая цветочная клумба своими руками». Проект реализован при благотворительной поддержке ЕВРАЗа, администрации Качканарского муниципального округа и местной природоохранной организации. На его реализацию компания направила полмиллиона рублей.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе уральского дивизиона ЕВРАЗа, в конкурсе приняли участие 11 команд из образовательных и социальных учреждений. С июня участники высаживали и ухаживали за растениями на общественных территориях. Новые клумбы появились на Аллее арок, Барбарисовой аллее, у мемориала погибшим в Чернобыле, у Центра социальной помощи семье и детям и у мемориала погибшим воинам в Валериановске. Решением жюри первое место досталось команде школы № 7, второе место занял лицей № 6, третье – у Валериановской школы.

Конкурс «Лучшая цветочная клумба своими руками» проводится с 2022 года и направлен на формирование экологической культуры и вовлечение жителей в благоустройство города. За четыре года число команд участников увеличилось с 7 до 11, а география озеленения расширилась от школьных территорий до городских мемориалов и общественных пространств.

«Конкурс показывает, что жители Качканара готовы сами менять облик города. Мы поддерживаем такие инициативы, потому что видим результат – город становится уютнее, а люди вовлекаются в общее дело. Это часть нашей экологической политики и работы по развитию территорий», – отметила руководитель благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Поддержка конкурса – часть системной работы ЕВРАЗа по развитию комфортной среды в городах присутствия. В 2026 году компания направила на сезонное озеленение Качканара и Нижнего Тагила более 6,5 млн рублей, высадив свыше 60 тыс. цветов. Помимо цветочного оформления ЕВРАЗ поддерживает и посадку деревьев. Зеленые насаждения очищают воздух, снижают запыленность и поддерживают локальное биоразнообразие, дополняя технические меры по снижению воздействия предприятий на окружающую среду.

Качканар, Елена Васильева