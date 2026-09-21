На Урале члены избиркома спасли пенсионерку от утечки газа

В Краснотурьинске две женщины из участковой избирательной комиссии предотвратили большую беду: вовремя заметили утечку газа в квартире избирательницы.

Как рассказала сегодня на пресс-конференции председатель областного избиркома Елена Клименко, пожилая женщина не смогла прийти на участок и попросила, чтобы ей помогли проголосовать на дому.

Приехав домой к пенсионерке, женщины почувствовали в ее квартире характерный запах газа. Оказалось, что хозяйка поставила чайник на плиту, включила газ, но огонь не загорелся. Члены УИК оперативно перекрыли газовый кран, проветрили помещение и убедились, что с хозяйкой все в порядке.

Краснотурьинск, Евгения Вирачева

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