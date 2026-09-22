Пункты вакцинации в ТЦ начнут работать в октябре

В торгово-развлекательных центрах с октября начнут работать прививочные пункты. Точная информация о времени работы прививочных бригад появится позже. Об этом на пресс-конференции сообщила замминистра здравоохранения Свердловской области Светлана Филиппова.

В прошлые годы бесплатно привиться от гриппа можно было в «Меге», «Веер молле», «Гринвиче», «Дирижабле», «Глобусе», «Парк Хаусе».

Как уже писал «Новый День», в Свердловскую область привезли 596 960 доз отечественной вакцины против гриппа: «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп». 371 тысяча доз предназначена для взрослых и 225 тысяч – для детей. Пока большая часть вакцины находится на складе фармацевтического предприятия. На этой неделе препараты в большом объеме начнут поступать в больницы, а со следующей недели стартует массовая вакцинация против гриппа. Завершить прививочную кампанию планируется до ноября. Записать себя или ребенка на вакцинацию можно через регистратуру, на портале госуслуг или прямо в поликлинике. Дети, беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями могут привиться против гриппа бесплатно. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube