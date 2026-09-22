В День памяти святого Симеона паломников отвезут в Верхотурье бесплатно

На празднование Дней памяти святого праведного Симеона 24-25 сентября в Верхотурье паломники смогут добраться на электричке бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе епархии, как и в прошлые годы, расходы на проезд взяли на себя благотворители.

Чтобы воспользоваться бесплатным проездом, необходимо получить «Проездной паломника» в Паломнической службе Екатеринбургской епархии по адресу: Екатеринбург, ул. Репина, 6, епархиальное управление, кабинет 501. Полученный проездной необходимо обменять на билет в кассе железнодорожного вокзала Екатеринбурга. Паломников просят обязательно сохранить билет на обратный путь.

24 сентября электропоезд № 6415 до Верхотурья отправляется из Екатеринбурга в 07:03 с остановками на ВИЗе в 07:08, в Верх-Нейвинске в 08:34, в Невьянске в 09:07, в Нижнем Тагиле в 10:04, в Гороблагодатской в 11:01, в Кушве в 11:07. Прибытие в Верхотурье в 14:00.

25 сентября электропоезд № 6416 из Верхотурья в Екатеринбург отправляется в 15:20, прибывает в 22:02.

Верхотурье, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42