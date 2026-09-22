Реанимация с беременной пациенткой попала в ДТП и перевернулась

Машина экстренной медицинской помощи в Екатеринбурге перевернулась на улице Малышева. В момент ДТП помимо бригады медиков в автомобиле находилась беременная женщина на сроке 33-34 недели – женщину привезли из Кургана для госпитализации в НИИ ОММ.

«По предварительной информации, произошло столкновение с кроссовером, после чего автомобиль скорой помощи опрокинулся. По имеющимся на данный момент сведениям, тяжелых пострадавших нет. У будущей мамы диагностированы ушибы, есть подозрение на сотрясение головного мозга. Ее направляют в травматологический стационар, место госпитализации уточняется. Женщина, которая была за рулем кроссовера, от медицинской помощи отказалась. Водитель и медсестра скорой помощи направились на освидетельствование», – сообщил главврач скорой Екатеринбурга Игорь Рузанов.

Сейчас на месте две бригады: одна оказывает помощь беременной пациентке и проводит ее эвакуацию, вторая работает с сотрудниками скорой помощи и водителем кроссовера.

Екатеринбург, Елена Сычева

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