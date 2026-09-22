В Екатеринбурге падают доходы от налогов малого и среднего бизнеса

Екатеринбургская дума утвердила исполнение городского бюджета за первое полугодие 2026 года. Доходы и расходы казны идут в соответствии с утвержденными прогнозами финансистов мэрии, однако депутатов обеспокоило снижение некоторых налоговых поступлений.

За первые шесть месяцев года доходы бюджета составили 48,8 миллиарда рублей (48,1% к плану). Как следует из отчета мэрии, налоговые поступления по НДФЛ и акцизам выросли по сравнению с прошлым годом. Но в то же время есть снижение доходов по «упрощенке» (эти налоги платит малый и средний бизнес) и патенту (налог для индивидуальных предпринимателей). Так, в городской бюджет поступило 73 миллиона рублей налога по патентной системе, что составляет 12,6% к годовому плану. «Сокращение этой части доходов связано с переходом налогоплательщиков на другие системы налогообложения. Это тенденция в рамках всей экономической ситуации. Мы работаем в связке с налоговой инспекцией. Выводы можно будет делать по итогам 9 месяцев исполнения бюджета», – объяснила директор департамента финансов Юлия Медведева.

Расходы бюджета за первое полугодие составили 51,6 миллиарда рублей, исполнение – 47,6%. Из этих денег финансировались расходы по зарплатам, оплате ЖКХ, расходы бюджетных учреждений, субсидии бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, бюджетные инвестиции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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