В Уральских горах пробудилось древнее зло. Анонсирован выход игры по легендам времен Демидовых

Екатеринбургские разработчики игр из Targem Games представили трейлер новой двухмерной приключенческой экшен-игры Demidoff Corp. Релиз запланирован на первую половину 2027 года, а сейчас студия набирает тестировщиков. Сюжет новой метроидвании строится на уральском фольклоре – легендах времен Демидовых, а также на сказах Бажова. В завязке игры по Уралу расползается магическая хворь, от которой звери теряют рассудок, а в шахтах появляются невиданные существа. Главный герой – соболь, пушистый агент царя, который по высочайшему указу отправляется на Урал, чтобы узнать, что происходит во владениях Демидова.

Действия будут разворачиваться в Малахитовом дворце, штольнях и шахтах, на озерах и в лесах. Интересно, что противниками соболя заявлены Синюшка и даже Серебряное Копытце.

Екатеринбург, Елена Сычева

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