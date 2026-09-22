Педиатр назвал девайсы, которые пригодятся в сезон ОРВИ

На Урале регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. Педиатр Павел Созыкин рассказал «Новому Дню», какие устройства медицинского назначения стоит держать дома на случай заражения.

«Во-первых, то, что позволяет создать благоприятную для выздоровления среду – термометр и гигрометр, чтобы можно было регулировать температуру и влажность в доме или в комнате ребенка. Помним, прохладный и влажный воздух, температура примерно 21-22 градуса и 50-60% влажности – для нас помощники в деле облегчения дыхания. Соответственно, сюда же увлажнители воздуха, так как начинается отопительный сезон, и воздух будет суше, чем летом. Мамы тоже спасибо скажут увлажнителям за качество кожи, кстати. Главное, промывайте почаще его», – объяснил педиатр.

«Во-вторых, устройства для промывания носа. Многие мамы волнуются, что «намоют» отит, но этого не произойдет чисто физиологически. Вы наоборот вымываете из пазух слизь, патогены, пыль, тем самым облегчаете дыхание ребенку или себе. Также это могут быть аспираторы назальные, но шприц с насадкой для промывания будет лучше и эффективнее – и не так неприятно для ребенка», – отметил Созыкин.

«В-третьих, это небулайзеры. Они не нужны при любом ОРВИ, но если у ребенка обструктивный бронхит или ложный круп, с их помощью нужно будет делать ингаляции, которые назначит врач», – подчеркнул собеседник «Нового Дня».

«В-четвертых, тест-полоски. Аптечные тесты на грипп, на стрептококк, а также на инфекции мочеполовых путей, особенно если у вас девочка, очень пригодятся», – добавил специалист.

Эффективность домашних устройств вроде ионизаторов воздуха, солевых ламп и других подобных приборов врач поставил под сомнение. «Даже если у вас есть ионизатор воздуха, скорее всего, концентрация ионов, которые он выделяет, недостаточна, чтобы иметь выраженный эффект», – отметил Созыкин.

Екатеринбург, Елена Сычева

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