Ностальгия по прошлому: почему люди снова выбирают аналоговое и пересматривают «Сумерки»

Люди массово возвращаются к аналоговым технологиям: переходят на проводные наушники, покупают проигрыватели винила, закупаются пленкой для «мыльниц». А теперь еще и идут пересматривать старые добрые «Сумерки». О причинах интереса к прошлому и таких ностальгических настроениях «Новому Дню» рассказала психолог, начальник консультативно-оздоровительного отдела областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

Во-первых, люди устают от цифрового шума и «неживого» искусственного интеллекта. «Нейросети уже сами могут сочинять музыку. Но если слушать ее каждый день, она наскучит своей монотонностью и неживостью. Поэтому сейчас и покупают виниловые пластинки – чтобы прикоснуться к чему-то по-настоящему живому», – отметила психолог.

Если у представителей поколений X и Y прошлое вызывает романтизацию – им кажется, что тогда и дружба была крепче, и любовь сильнее, – то у молодежи это, скорее, идеализация. Причем следование прошлому часто наблюдается у тех, кто даже не жил в эпоху проводных наушников и пленочных фотоаппаратов. Это говорит о трендах и любопытстве к той эпохе, откуда пришли эти вещи. Еще одну причину интереса молодежи Анна Ткач видит в уважении к родителям и ко времени, в котором они жили.

Однако для старшего поколения возвращение к прошлому – особенно если оно становится постоянным и зацикленным – может негативно сказываться на когнитивных функциях. Нежелание узнавать новое порой отражает другую проблему: неумение приспособиться и жить в современной реальности. «Наше время – это время активного долголетия, когда возрастные рамки стираются. Пока нам любопытно, пока мы ищем что-то новое для себя – мы развиваемся, наш мозг остается молодым», – пояснила Анна Ткач.

При этом если человек погружается в прошлое надолго, за этим обычно стоят определенные проблемы: одиночество, выгорание, разочарование в жизни. По сути, это признак того, что человек не справляется с реальностью. Но, по мнению собеседницы агентства, из такого состояния человек так или иначе выходит: «Там долго нельзя пробыть. Жизнь все равно выдернет. Можно сходить в прошлое, вспомнить хорошее, зарядиться, взять ресурс – но застревать там нельзя. Спрятаться и закрыться не получится: жизнь вытолкнет». Если же проблема серьезная и требует помощи со стороны, Анна Ткач советует обратиться к специалисту и разобраться в ее причинах.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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