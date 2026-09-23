На ЕКАДе разбился 76-летний водитель (ФОТО)

Во вторник, 22 сентября, на 5-м км ЕКАД в Октябрьском районе Екатеринбурга в ДТП погиб пожилой водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 76-летний мужчина ехал на «Фиате» в сторону аэропорта и не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель скончался до прибытия скорой помощи.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными за рулем, строго соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. В случае недомогания или усталости следует отказаться от поездки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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