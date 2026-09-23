Два костюма Белоснежки, три пары аквашузов и соломенная шляпа. Что забывают в поездах пассажиры

Летом пассажиры поездов чаще всего забывают в вагонах вещи, так или иначе связанные с отдыхом. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. Так, среди находок минувшего сезона – три пары аквашузов, пакет с кроссовками, две соломенные шляпы, пляжное полотенце, а также танцевальная трость и два костюма Белоснежки. «Однако чаще всего в вагонах забывали электронные гаджеты и зарядные устройства к ним, документы, детские игрушки», – уточнили в СвЖД.

Там напомнили, что на железной дороге действует сервис поиска забытых вещей. Через него с начала года пассажиры нашли и вернули больше 2,6 тысячи предметов. «Если пассажир оставил что-то в поезде, на сайте РЖД ему нужно найти раздел «Услуги и сервисы» и выбрать ссылку «Поиск забытых вещей». Далее потребуется заполнить электронную заявку: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был оформлен билет. Также необходимо составить описание вещей и указать место в вагоне, где они предположительно были оставлены. Данные из заявки сверяются с базой найденных в поездах дальнего следования предметов. Заявка поступает напрямую начальнику поезда и проводнику. Это позволяет начать разыскивать пропажу уже в пути следования. При наличии совпадений пассажиру предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям. Ответ придет на электронную почту, указанную при составлении заявки. Поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с даты начала поездки», – объяснили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Елена Сычева

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