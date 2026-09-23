Медики спасли молодого боксера с разрывом диафрагмы

Уральские врачи спасли молодого боксера, который в течение двух лет жил с разрывом диафрагмы после ДТП. О травме 25-летний мужчина не знал, пока на одной из тренировок его состояние резко не ухудшилось: он почувствовал сильную боль в груди, ему стало трудно дышать. Парню вызвали скорую, а затем госпитализировали в Нижнетагильскую областную больницу. Там медики сделали рентген и компьютерную томограмму, обнаружив огромный разрыв диафрагмы – примерно 10х15 сантиметров.

«Дефект сформировался после ДТП двухлетней давности и долгое время оставался незамеченным. Через него часть желудка и селезенка переместились в грудную клетку, сдавили легкое и сердце. За 3,5 часа операции хирурги вернули сместившиеся органы в брюшную полость. Ушить повреждение только собственными тканями пострадавшего без значительного их натяжения было невозможно, поэтому хирурги укрепили диафрагму специальной сеткой», – рассказали в пресс-службе минздрава региона.

Там добавили, что особенно потрудиться пришлось не только хирургам, но и анестезиологам – из-за смещения органов была критично нарушена механика дыхания. «После возвращения желудка и селезенки на место пространство для легкого постепенно восстанавливалось, поэтому анестезиологу-реаниматологу пришлось менять тактику на каждом этапе вмешательства», – добавили в ведомстве.

Операцию проводили заведующая хирургическим отделением Елена Чазова, хирурги Кирилл Возчиков и Алтынай Адинаева, анестезиолог-реаниматолог Георгий Палкин и операционная медсестра Ирина Другова. В настоящее время спортсмен уже выписан из стационара. Спустя несколько месяцев он сможет вернуться к тренировкам.

Екатеринбург, Елена Сычева

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