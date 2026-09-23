Синоптик объяснила, почему лето на Урале было рекордно дождливым

В Свердловской области с июня по август выпало в среднем 475 мм осадков – это примерно две летние нормы. Минувшее лето стало самым дождливым за последние 66 лет. Почему так случилось, объяснила сегодня на пресс-конференции главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

«Это связано с особенностями циркуляций [воздушных масс]. Над более глубинными причинами работают ученые. Есть множество теорий, пока главная из них – явление Эль-Ниньо, которое наблюдается в тропической зоне Тихого океана. Атмосферная циркуляция складывается особым образом. В первой половине лета антициклон длительное время стоял над центральными и западными районами Сибири. Там было жарко. Во второй половине лета этот антициклон поднялся на север Уральского федерального округа, охватив Таймыр и Ямал, создавая там теплую и засушливую погоду. Это привело к многочисленным природным пожарам. Антициклоны блокировали движение циклонов, потому что это антиподы. И все циклоны, которые приходили с Атлантического океана на материк, как бы скатывались к Уралу и задерживались здесь. Поэтому было много дождей, нам немного не повезло», – рассказала Галина Шепоренко.

Помимо аномального количества осадков этим летом в Свердловской области было еще одно экстремальное погодное явление – 22 июня по Кушве пронесся торнадо, разрушив десятки домов. «Смерчи – нетипичное явление для Урала, но они случаются. На городскую зону они обрушиваются крайне редко, обычно проходят по лесным зонам. Судя по повреждениям, оставленным в Кушве, скорость ветра превышала ураганную, была больше 33 м/с», – отметила Галина Шепоренко.

Ранее «Новый День» писал, что июньский торнадо на Урале получил рейтинг F4/IF4 по пятибалльной шкале Фудзиты. Скорость ветра внутри воронки могла составлять 300-386 км/ч. Это первый случай в России за последние девять лет, когда был зафиксирован ураган такой мощности.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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