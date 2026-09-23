На свердловском предприятии наладили выпуск фанеры для космической отрасли

На комбинате промышленной группы «Свеза» в Верхней Синячихе наладили выпуск фанеры для космической отрасли – она отличается повышенной прочностью и высоким качеством шпона.

Как сообщили в ДИПе, из специальной авиационной фанеры производят комплектующие для внутренних деталей ракет и тару для транспортировки приборов на орбиту. Такой материал выдерживает нагрузки и вибрации аналогично легкому металлу, имея при этом небольшой вес и высокую стабильную прочность.

Предприятие в Верхней Синячихе – единственный комбинат группы, который производит такой продукт.

Алапаевск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube