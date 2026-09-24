В Екатеринбурге выступят чемпионы мира с шоу-спектаклем на воде (ФОТО)

Трехкратная чемпионка мира Мария Киселева в качестве художественного руководителя представит в Екатеринбурге шоу-спектакль на воде «Сказка о царе Салтане». В постановке примут участие 36 титулованных спортсменов – кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Главную роль исполнит пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анна Удовик.
По словам организаторов, спектакль объединит акробатику, хореографию, музыку и современные сценические технологии. В программе – эффектные номера с участием спортсменов по синхронному плаванию, воздушных акробатов и артистов разных жанров: Царевна-лебедь будет парить над куполом, Коршун – над водой на флайборде, а из бассейна появятся 33 богатыря.
Помимо чемпионов мира в шоу выступят также 34 артиста из Екатеринбурга – танцоры и актеры.
Показы пройдут во Дворце водных видов спорта с 3 по 6 января.
Фотографии предоставлены организаторами мероприятия
Екатеринбург, Дарья Деменева
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