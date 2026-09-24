В Екатеринбурге выступят чемпионы мира с шоу-спектаклем на воде (ФОТО)

Трехкратная чемпионка мира Мария Киселева в качестве художественного руководителя представит в Екатеринбурге шоу-спектакль на воде «Сказка о царе Салтане». В постановке примут участие 36 титулованных спортсменов – кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта и мастеров спорта международного класса. Главную роль исполнит пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Анна Удовик.

По словам организаторов, спектакль объединит акробатику, хореографию, музыку и современные сценические технологии. В программе – эффектные номера с участием спортсменов по синхронному плаванию, воздушных акробатов и артистов разных жанров: Царевна-лебедь будет парить над куполом, Коршун – над водой на флайборде, а из бассейна появятся 33 богатыря.

Помимо чемпионов мира в шоу выступят также 34 артиста из Екатеринбурга – танцоры и актеры.

Показы пройдут во Дворце водных видов спорта с 3 по 6 января.

Фотографии предоставлены организаторами мероприятия

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42