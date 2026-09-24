Экс-воспитатель рассказала, как экономят на малышах в частных садах

Экс-воспитатель одного из частных садов Екатеринбурга рассказала, как там экономят на малышах.

«Я устроилась в этот детский сад, когда закрылся наш. Туда перешли несколько моих воспитанников из группы, и там была вакансия, поэтому я пошла туда работать. С родителями обсуждали, что цены там невысокие – мамы удивлялись, что прежде, условно, они платили 700 рублей в день за питание, а тут почти вдвое меньше. И через несколько дней выяснилось, почему. Оказалось, что, например, в какой-то день приходят 40 детей, а порций еды заказывают 20 и делят пополам, мотивируя это тем, что они все равно же почти никто не съедают до конца», – рассказала собеседница «Нового Дня».

Информацией она поделилась с родителями. «Одна мама так расстроилась: говорит, я думала, у ребенка аппетит проснулся, что он после сада всегда еще с семьей ужинать садился и с утра завтракал, а это он просто голодный из сада приходил или наедался вперед», – отметила воспитатель.

По словам девушки, после этого из сада она уволилась, а некоторые родители забрали детей и перевели в другие учебные заведения. «Я просто хочу предостеречь родителей, что если есть подозрения, что где-то слишком дешево, то, возможно, это небеспочвенные опасения. Проверяйте, в каких условиях ваши дети находятся в саду», – подчеркнула она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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