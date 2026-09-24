Первое заседание нового созыва заксобрания снова откроет старейший коммунист

Первое заседание нового созыва Законодательного собрания Свердловской области, скорее всего, как и 2021 году, откроет депутат от КПРФ Николай Коробейников. Пока не избран председатель (эта процедура проходит на первом заседании), это право предоставляется старейшему из народных избранников. Николаю Коробейникову 4 октября исполнится 78 лет.

Напомним, до избрания депутатом в 2021 году Коробейников работал на Невьянском механическом заводе, затем преподавал в Невьянском механическом колледже и Уральском горнозаводском училище имени Демидовых. В 2021 году прошел в заксо по списку КПРФ. В 2023 году отказался от мандата, который перешел внуку застройщика Владимира Конькова Станиславу Блохину.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube