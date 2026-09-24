Замдиректора спортивного центра похитил 3,5 млн рублей на нацпроекте «Спорт – норма жизни»

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Виталию Викторову, бывшему заместителю директора ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта». Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе суда, Викторов, одновременно являясь директором АНО «Центр развития спорта», с 2021 по 2024 год похищал бюджетные средства, выделенные в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Он заключал с Фондом поддержки спорта высших достижений Свердловской области договоры о предоставлении ему целевых денежных средств, но никаких действий предпринимать не собирался. Для создания видимости работы Викторов оформлял фиктивные договоры поставки спортивного питания с подконтрольным ему индивидуальным предпринимателем. На основании этих документов деньги переводились на счет ИП, после чего он распоряжался ими по своему усмотрению.

Общая сумма похищенного составила 3,5 млн рублей.

Виталий Викторов полностью признал вину и заключил соглашение со следствием о сотрудничестве.

Викторова приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года, со штрафом в размере 450 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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