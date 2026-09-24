11 человек на место: завершен прием заявок на включение в Совет по патриотическому воспитанию

Завершился прием заявок на включение в состав Совета по патриотическому воспитанию Уральского федерального округа. На 30 мест – 346 претендентов.

«Мы специально провели открытый конкурс, потому что хотим услышать тех, кто раньше не был представлен на подобных координационных площадках. Большое количество желающих доказывает, что в УрФО много неравнодушных людей, готовых к реальным делам. Больше всего анкет пришло от жителей Свердловской области, Югры и Тюменской области. Возраст кандидатов от 16 до 74 лет. Особенно ценно разнообразие профессионального и общественного опыта. Среди них – представители «Движения Первых», «Юнармии», фонда «Защитники Отечества», а также педагоги, врачи, психологи, сотрудники музеев, журналисты, спортсмены и руководители НКО», – рассказал в соцсетях полпред президента Артем Жога.

Экспертный совет приступил к рассмотрению заявок. Каждую из них внимательно изучают, чтобы сформировать эффективную команду. «Нам нужны не формальные участники, а те, кто готов детально вникать в работу по патриотическому воспитанию», – подчеркнул Артем Жога.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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