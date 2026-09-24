В свердловских таксопарках не хватает водителей

В таксопарках Свердловской области около 20-25% автомобилей находятся в простое из-за нехватки водителей. Об этом сообщил на пресс-конференции представитель общественного совета по развитию такси на Среднем Урале Павел Бердников.

«Мы проводили опрос участников отрасли, 80% из них указывали на дефицит водителей. Эта проблема появилась в 2022-23 годах и сохраняется до сих пор. Конечно, есть сезонный фактор, когда в летний период водители уходят в отпуска или переключаются на другие виды подработки. Но также есть отток водителей в другие отрасли, в промышленность. Многие уходят в зону СВО. С начала действия ФЗ-580 увеличилась регуляторная нагрузка на таксистов со стороны контролирующих и налоговых органов. Количество легальных перевозчиков значительно выросло. Но не все водители готовы легализоваться. Кому-то сложно даются моменты по прохождению ТО и медосмотра, часто такие проблемы возникают в небольших городах и поселках», – отметил Бердников.

Общественник добавил, что в Свердловской области ежемесячно совершается более 2 миллионов поездок в такси. При таком объеме количество нарушений составляет очень маленький процент.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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