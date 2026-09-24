Эксперт: таксисты полностью перейдут на локализованные автомобили через 3 года

Представитель Общественного совета по развитию такси в Свердловской области Павел Бердников дал прогноз, когда таксопарки полностью перейдут на автомобили российского производства.

С 1 марта 2026 года в России действует закон о локализации такси, согласно которому новые автомобили для внесения в региональные реестры перевозчиков должны быть произведены в России. Бердников считает, что на замену автопарка уйдет от 3 до 5 лет. «Ежемесячный пробег автомобиля такси составляет в среднем 10-12 тысяч километров. Предполагаемый срок эксплуатации машины при такой нагрузке – около 4 лет. По мере износа автопарка перевозчики будут закупать новые машины из специального перечня. То есть через 3-3,5 года мы будем видеть на дорогах только отечественные автомобили такси. Нам кажется, что рынок будет трансформироваться в сторону профессиональных участников. Поэтому послабления [в законе] для самозанятых граждан не будут иметь существенный вес в общем балансе машин такси», – отметил эксперт.

При этом Павел Бердников подчеркнул, что в последние годы возросла финансовая нагрузка на таксопарки. Растут цены ГСМ, дорожают запчасти и ремонт машин. Львиная доля автотранспорта закупается в лизинг или кредит, и обслуживание займов также обходится дороже. «Линейка автомобилистов для такси очень сузилась. И бизнесу существенно бы помогли меры финансовой поддержки. Например, субсидирование лизинговых платежей или льготное кредитование для участников отрасли», – предложил общественник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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