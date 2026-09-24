РАО отсудило у «Крик-ТВ» больше 3 млн рублей за трансляцию музыки

Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск Российского авторского общества к ООО «Телевизионная компания «Резонанс» (владельца бренда «Крик-ТВ»).

Как сообщили в пресс-службе суда, РАО потребовало с телеканала компенсацию за незаконный, по его мнению, показ музыкальных произведений российских и зарубежных авторов.

Истец заявил, что музыкальные произведения ретранслировались без разрешения авторов 152 раза, и потребовал взыскать с телеканала компенсацию в размере 6 млн 80 тысяч рублей в свою пользу.

Ответчик возразил, что многократные повторы одних и тех же песен образуют один состав правонарушения, а не 152. Дополнительно представители телеканала выразили несогласие с расчетом размера компенсации.

Оценив доводы и возражения сторон спора, суд взыскал с телеканала в пользу РАО 3 млн 40 тысяч рублей, снизив заявленный размер компенсации в два раза.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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