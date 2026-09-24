В Екатеринбурге включили тепло более чем в 700 соцобъектах

В Екатеринбурге продолжается процесс подключения тепла в объектах образования и здравоохранения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день к отоплению подключены 177 школ, 414 детских садов и 129 объектов здравоохранения. Также тепло подано в 1004 жилых дома.

Напомним, отопительный сезон 2026/2027 годов стартовал в Екатеринбурге 15 сентября.

В первую очередь к отоплению подключаются социальные учреждения: больницы, детские сады, школы, а также объекты с круглосуточным пребыванием людей.

При возникновении вопросов о запуске отопления жителям следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Также информацию можно получить в городской Единой дежурно-диспетчерской службе по телефонам 304-12-05 и 304-12-08. Туда же необходимо обратиться в случае аварии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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