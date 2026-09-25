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Жанна Рябцева получит пост замруководителя фракции ЕР в Госдуме

Депутат Жанна Рябцева, избранная от Асбестовского одномандатного округа Свердловской области, рекомендована на должность заместителя фракции «Единой России» в Госдуме нового созыва.

Это предложение обсудили вчера на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии, которое провел председатель ЕР Дмитрий Медведев.

Как уже писал «Новый День», на должность руководителя фракции ЕР в Госдуме рекомендовали бывшего губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина, его первых заместителей – Вячеслава Макарова и Дмитрия Вяткина (по законопроектной работе).

Жанна Рябцева станет одним из 13 заместителей Кобылкина. Еще один представитель УрФО, который займет аналогичную должность, – Иван Квитка (депутат ГД от Тюменской области).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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